MONTELABBATE Si rimetterà in gioco per il terzo mandato consecutivo la sindaca di Montelabbate Cinzia Ferri. Grazie alla modifica parlamentare per i piccoli comuni ma soprattutto per l’entusiasmo portato da una squadra di nuovi arrivi e di alleati fidati. Inoltre alle numerose richieste di ricandidatura a sindaco di Montelabbate, riportate da diversi cittadini all'attuale vice sindaco, Luca Faroni, si è costituito un comitato elettorale per sostenere la ricandidatura.

Le competenze

«Si è ritenuto importante non disperdere le competenze acquisite in questi 10 anni in cui ha ricoperto il ruolo di sindaco, districandosi nelle non facili difficoltà che la gestione di un Ente Pubblico richiede» dice il Comitato. Bene ricordare che non sarà però la candidata dei Cinque Stelle, movimento che ha lasciato già da mesi «Non ho condiviso alcune scelte fatte dal Movimento sia io che mia giunta (assessore Ferraro escluso ndr.) non ne facciamo più parte per cui formeremo una lista civica». Ecco com’è nata la scelta «Quando ventilava l’ipotesi di possibilità di terzo mandato qualche componente della mia Giunta mi ha chiesto cosa avrei fatto. La mia risposta è stata che prima mi sarei confrontata anche con la mia famiglia; fare il sindaco di un piccolo centro significa infatti esserlo 7 giorni su 7 e devo dire che ad un certo punto l’entusiasmo si era anche un pò assopito. Poi le cose sono un po’ cambiate». L’incontro con alcuni componenti di quella che sarà la nuova lista ha ridato smalto ed energia alla sindaca. I loro nomi saranno presto resi noti alla presentazione ufficiale della lista e del simbolo dopo la Pasqua «Ci saranno alcuni nomi di persone già note e presenti nella mia attuale Giunta ma anche ragazzi nuovi. Montelabbate è un piccolo centro ed alcuni di loro già li conoscevo, alcuni impegnati in associazioni, in protezione civile ma molti sono solo cittadini e che mi hanno avvicinato perché apprezzano le cose fatte in passato».

Opere a compimento

A breve sarà presentato nome e simbolo della Lista civica che, oltre alla ventata di novità, sarà accompagnata anche dalla continuità dal punto di vista di lavori in corso e progetti «Concluderemo il nuovo municipio che stiamo realizzando, implementeremo gli impianti sportivi nelle frazioni dove ancora mancano come l’Apsella così come la videosorveglianza nonostante possiamo già contare su 180 telecamere e poi la mobilità con le ciclabili, o marciapiedi e la senti eristica per il trekking. Progetto ambizioso sarà uno studio per rivisitare il piano particolareggiato sul centro storico di Montelabbate anche per la riapertura di attività commerciali».