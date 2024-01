Montelabbate, fa manovra con l'auto e scopre una bomba della Seconda Guerra Mondiale: area delimitata, allertati gli artificieri

MONTELABBATE - La linea gotica, a distanza di anni, continua a restituire memorie di un sanguinoso passato. Un ordigno bellico di 40 cm di lunghezza per 15 di diametro, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato rinvenuto domenica sera vicino a via Redipuglia nella zona di Montelabbate. Ad accorgersi della bomba è stato un automobilista mentre faceva manovra, quindi il grosso proiettile era affiorato in superficie (forse complice le pioggia dei giorni scorsi).

Allertati gli artificieri

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Gabicce. L'area è stata delimitata per sicurezza. Allertati gli artificieri.