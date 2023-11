Allarme bomba nel palazzo dell'Enel, sul posto gli artificieri per controllare una valigia sospetta

ANCONA - Una valigia sospetta, abbandonata sotto uno degli atri del palazzo dell’Enel, ha fatto scattare l’allarme bomba al Piano. Tutto è partito dalla segnalazione di un passante che ha notato il trolley in via Pergolesi. La sua telefonata al 112 ha attivato il piano d’emergenza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri con gli artificieri, insieme alla polizia che ha provveduto ad isolare via Pergolesi, sbarrando tutti gli accessi, mentre la polizia locale era impegnata a deviare il traffico in via Giordano Bruno. Gli artificieri, servendosi anche di un sofisticato robot, hanno provveduto ad analizzare il contenuto della valigia: passata ai raggi X, già l’ispezione esterna aveva escluso pericoli e la conferma definitiva si è avuta quando è stata aperta.

Al suo interno c’erano solo vestiti ed effetti personali.

L’allarme è rientrato attorno alle 14,30 quando via Pergolesi e le relative traverse sono state riaperte al traffico. Ora si cercherà di risalire al proprietario della valigia, probabilmente dimenticata da uno dei tanti clochard che trascorrono la notte all’addiaccio al Piano.