Ancona, prevenire è meglio che curare: dopo i cinofili e il poliziotto di prossimità, in piazza arrivano anche gli artificieri

ANCONA - Sicurezza Urbana e Servizi Antidegrado ad Ancona, dopo la pausa estiva, già dal primo fine settimana di ottobre è stato ripristinato il Dispositivo di Sicurezza Urbana, già previsto in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica lo scorso anno, in centro cittadino, in particolare su corso Garibaldi, piazza Cavour, via Marconi e piazza Roma, al fine di prevenire episodi di inciviltà o di illegalità ad opera di gruppi di giovani, come già accaduto. Il presidio dinamico consente anche di intervenire in modo tempestivo in occasione della commissione di condotte criminose.

Degrado e sicurezza

Infatti tutti gli episodi di degrado o di pericolo alla sicurezza pubblica denunciati alla Polizia di Stato sono stati oggetto di successiva informativa all’A.G. con indicazione dei presunti responsabili. Attraverso il Poliziotto di Prossimità è continuo il raccordo con gli esercenti i pubblici esercizi, presenti nelle zone commerciali della città, al fine di raccogliere le segnalazioni ed i suggerimenti che provengono dalla parte sana della nostra comunità e più esposta al disagio sociale. Inoltre, sono stati ripristinati i servizi ad appannaggio dei cinofili della Polizia di Stato in piazza Cavour e le iniziative di prossimità in piazza Roma.

Gli artificieri

Nel pomeriggio odierno, gli artificieri della Polizia di Stato saranno presenti con uno stand dedicato, in piazza Roma. Il Questore Capocasa: «Dispositivi di sicurezza per prevenire, anticipare gli episodi delittuosi o comunque comportamenti di inciviltà, che incidono negativamente sulla sicurezza urbana e quindi sulla qualità della convivenza civile».