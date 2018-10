Spunta un altro ordigno bellico, area delimitata in attesa degli artificieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - A Fermo ora gli ordigni bellici spuntano come i fughi. Dopo il proiettile di mortaio trovato nelle passate settImane in contrada Santa Lucia un altro ordigno è affuirato dal terreno e anche questa volta fatto a trovarlo è sato un cane che stava sgambettando con il proprio padrone. E' stato il padrone infatti, in via XXV Aprile contrada Misericordia, ad accorgesi che quello che il cane stava grattando era un ordigno bellico e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono così arrivati i carabinieri che hanno delimitato l’area avviando le procedure per chiedere l'intervento degli artificieri che nelle prosime ore arriveranno a Ferno per farlo brillare in sicurezza.