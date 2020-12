Anziano trova una vecchia bomba a mano e la porta dai carabinieri, sul posto accorrono gli artificieri

SANT'ELPIDIO A MARE - Allarme a Sant’Elpidio a Mare dove un anziano, mentre stava effettuando alcuni lavori nel sottotetto di una vecchia abitazione che si trova a poca distanza dal centro storico, ha rinvenuto un residuato bellico, una bomba a mano che, secondo quanto è stato stabilito in seguito dagli esperti, si tratterebbe di un rudimentale ordigno risalente addirittura alla prima guerra mondiale. Parliamo quindi di oltre un secolo fa.

La bomba era inesplosa e, ovviamente, in pessime condizioni, tanto che l’uomo l’ha prima sistemata in un piccolo contenitore e poi ha allertato i carabinieri, caricandola intanto nell’auto per portarla via dall’abitazione e consegnarla agli stessi carabinieri. Una volta ottenuta la segnalazione, i militari dell’Arma hanno allertato gli artificieri che hanno successivamente preso in consegna la bomba.

Sul posto anche il personale della Protezione civile che ha provveduto a mettere in sicurezza sia la zona del ritrovamento che l’auto con il piccolo ordigno. Chiusa la strada che porta alla caserma dell’Arma per evitare che potessero esserci gravi conseguenze. Si tratta di un residuato molto vecchio ma i rischi non vanno mai sottovalutati. Gli artificieri hanno messo in sicurezza la bomba e poi l’hanno portata in una zona isolata, in campagna, per farla brillare.

