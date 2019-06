Esce di strada col furgone: estratto dalle lamiere con tutti gli arti fratturati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECALVO IN FOGLIA - Grave incidente nel pomeriggio lungo la circovallazione di Ca' Gallo, nel Comune di Montecalvo in Foglia: un uomo portato a Torette dall'eliambulanza.L'uomo viaggiava in compagnia di un'altra persona, quando improvvisamente, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, il furgone è uscito di strada. Uno dei passeggeri è uscito autonomamente dal mezzo, per estrarre l'altro dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco di Urbino. I soccorritori del 118 lo hanno caricato sull'eliambulanza: l'uomo non sarebbe in pericolo di vita ma avrebbe riportato fratture a tutti gli arti.