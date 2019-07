Travolto da un'auto e ferito alla testa: paura per un ciclista adolescente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO – Un giovane di 16 anni in bici senza casco investito da un’auto sulla Pergolese a Ponte Rio. Sul posto è intervenuta l’ambulanza che ha trasportato il ferito all’ospedale di Fano.Poco dopo le 16 un’auto Citroen condotta da una donna del posto di 35 anni che procedeva in direzione monte ha improvvisamente urtato la mountain bike del minorenne: il ragazzo è stato sbalzato sul cofano e ha sbattuto la testa sul vetro. Per i primi accertamenti è intervenuta la pattuglia della polizia locale di Mondolfo. Il 16enne è rimasto sempre cosciente nonostante la grossa perdita di sangue che proveniva dalla ferita lacero contusa rimediata sulla fronte. Le sue lesioni non sarebbero comunque gravi.