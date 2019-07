Donna sfonda con la testa il lunotto di un'auto Gravissimo tamponamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Una domenica di girone infernale lungo quel tratto dell’Ardizio che l’estate bolla come la canea dei bagnanti, una manciata di chilometri che fra (ex) Crista e Sottomonte vedono ormai da anni nel weekend centinaia di automobilisti e scooteristi muoversi con gravi rischi come formiche impazzite alla ricerca di un parcheggio.Una donna, passeggera di uno scooter, è rimasta seriamente ferita al volto, in un tamponamento avvenuto intorno alle 11 lungo strada delle Marche, circa 200 metri dopo il sottopasso dei Gelsi, proseguendo verso Sottomonte. Territorio sotto la competenza del Comune di Pesaro dove per tutto luglio e agosto la sosta sulla banchina della carreggiata, lato Ardizio, è permessa in deroga ma la velocità in quel tratto non è consentita sopra i 30 chilometri orari proprio per cercare di prevenire possibili incidenti.Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, intervenuta per i rilievi, il tamponamento ha coinvolto un’auto e uno scooter che procedevano verso Fano. L’auto, una Ford , ha rallentato la marcia ed è stata tamponata dallo scooter che la seguiva. Lo schianto è stato piuttosto violento, a subire le conseguenze peggiori non è stato lo scooterista, un pesarese di 53 anni che è rimasto pressochè incolume ed è stato medicato sul posto, bensì la passeggera, una donna di 49 anni residente a Serrungarina, catapultata in avanti contro il lunotto dell’auto che ha sfondato mandandolo con la testa in frantumi e riportando nell’impatto una serie di lesioni profonde al volto per cui dovrà essere sottoposta a intervento maxillo facciale.La donna indossava il regolare casco protettivo, ma un modello non integrale che non l’ha protetta a sufficienza dall’impatto e dalla pioggia di vetri che l’ha investita. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche due ambulanze del 118 per soccorrere i feriti ma vista la serietà delle condizioni della donna si è preferito allertare l’eliambulanza da Ancona. Icaro è atterrato nei pressi, e ha trasportato la donna all'ospedale regionale di Torrette di Ancona.