Ragazzo si taglia la carotide per farla finita: salvato in extremis

MONDOLFO – Tenta di togliersi la vita in casa recidendosi la carotide. Una tragedia della disperazione stava per consumarsi poco prima dell’ora di pranzo nella frazione di campagna di Monteciappellano. Un giovane, per cause al vaglio dei carabinieri, mentre si trovava in una stanza da solo si è ferito con un oggetto da taglio al collo. Purtroppo non sembrano esserci dubbi sul gesto di autolesionismo, fortuntamente il taglio impresso autonomamente dal giovane, di origini straniere e figlio di una coppia del posto, non era molto profondo. Subito è stato allertato Icaro. L’eliambulanza ha trasportato il giovane all’ospedale regionale di Ancona. Le condizioni del ragazzo sono gravi e comunque non tali al momento da far temere per la sua vita.