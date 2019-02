Operaio si trancia un dito mentre lavora all'albero di una barca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO - Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri in un’officina meccanica di Ponte Rio. Un giovane operaio del posto di 38 anni mentre effettuava alcuni lavori di pulizia è rimasto ferito alle dita della mano destra. Sulle prime l’operaio, che indossava regolarmente i guanti, non ha avvertito forti dolori. Poco dopo, insieme ai colleghi, la terribile scoperta di aver perso l’estremità di un dito, che è stato recuperato da un collega. Immediata la corsa all’ospedale di Senigallia. Per rimediare all’amputazione il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette. L’operaio ha riportato gravi ferite ad altre due dita della stessa mano, in corso di accertamento da parte dei medici che lo hanno ricoverato. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17. L’infortunio si è verificato, stando alle prime testimonianze, mentre il 38enne stava effettuando la pulizia all’albero di una vela nautica e improvvisamente un arto è rimasto avvinghiato da una fune, dopo un movimento brusco e inaspettato che ha stretto la mano destra provocando il taglio parziale della punta di un dito.