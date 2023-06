Incidente choc al CargoPier di Osimo, bimbo di 3 anni perde un pezzo di dito dopo essere caduto e rimasto incastrato sulla scala mobile

OSIMO – Incidente choc nel tardo pomeriggio al CargoPier dove un bimbo di 3 anni è caduto ed è rimasto incastrato con un dito sulle griglie della scala mobile che si stavano chiudendo: ha perso un pezzetto di falange. A dare l'allarme è stata la madre che era con lui.

Intervento chirurgico

Sul posto si sono portati il 118 e i vigili del fuoco. Il bambino, scoppiato in un pianto dirotto per il forte dolore, è stato portato al pronto soccorso del Salesi con un codice di media gravità per essere sottoposto a un intervento chirurgico. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con un tecnico della scala mobile per verificare cosa è successo. Sono in corso accertamenti per capire come sia avvenuto l'incidente e se ci siano delle responsabilità di terzi.