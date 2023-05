Spavento al parco a Filottrano: un bambino di 6 anni precipita da un gioco sotto gli occhi della madre. E' sotto osservazione al Salesi

FILOTTRANO – Paura questa mattina (8 maggio) ai giardini pubblici di Filottrano dove un bambino di 6 anni è precipitato da un gioco e si è ferito alla schiena, sotto gli occhi della mamma. Per alcuni istanti avrebbe perso conoscenza: sono stati momenti di panico. Erano circa le 11. Subito sono stati attivati i soccorsi.

L'ambulanza sul posto

Ai giardini Morigi è intervenuta l'ambulanza infermieristica di Filottrano: all'arrivo del personale del 118, fortunatamente il piccolo si era ripreso, ma era dolorante e molto spaventato. Così è stato disposto il trasferimento in codice rosso al Salesi, dove ha avuto accesso immediato al Pronto soccorso pediatrico. I primi accertamenti hanno escluso complicazioni, ma il piccolo dovrà restare all'ospedale per 24 ore in osservazione.