Si mozza un dito con il frullino: all'ospedale con l'eliambulanza per provare a riattaccarlo

FERMO - Si stacca un dito con il frullino, trasportato d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona. L’incidente si è verificato alle 14.30. L’eliambulanza è atterrata in campagna, in prossimità dell’incrocio tra la strada per le Paludi e la Statale a Lido Tre Archi. L’uomo si è tranciato il dito con il frullino elettrico, il pollice della mano destra, e si è anche ferito alla gamba. Per questo è stato trasportato al nosocomio dorico dove c’è un centro specializzato per riattaccare il dito. I sanitari hanno stabilizzato il paziente per prepararlo al trasferimento verso il più attrezzato ospedale delle Marche.

Ultimo aggiornamento: 16:53

