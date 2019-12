Già ubriaco vuole da bere, dopo il no, lo morde e gli stacca un pezzo di pollice

ANCONA - E' entrato all'interno di un locale gestito da un indiano ma quando ha chiesto da bere il titolare del negozio lo ha invitato ad uscire quanto prima anche per il fatto che l'uomo era in evidente stato di ebbrezza. Per tutta risposta l'avventore gli ha afferrato la mano e con un morso è riuscito a staccargli la seconda falange del pollice. Il fatto è accaduto intorno alle 15 in piazza Ugo Bassi proprio dietro la stradina che si ricollega con via Scrima. Sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona coordinato dalla centrale operativa del 118. L'indiano in preda ai dolori senza un pezzo di dito è stato portato al pronto soccorso di Torrette mentre l'avventore forse resosi conti di quello che aveva fatto ha preferito allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

