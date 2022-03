Il frullino gli sfugge di mano e gli amputa un dito: d'urgenza a Torrette in eliambulanza

TOLENTINO – Un uomo di 79 anni si è tagliato un dito di una mano mentre stava maneggiando un frullino. Il tolentinate, che subisce l'amputazione del dito, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona, al reparto di Chirurgia della mano per la ricostruzione del dito. L'incidente si è verificato questa mattina verso mezzogiorno in contrada Pace di Tolentino. Il settantanovenne, nonostante la ferita e dolorante, è stato accompagnato in auto al Punto di primo intervento dell'ospedale “Santissimo Salvatore” di Tolentino. Dopo le prime cure e e constatate le condizioni del ferito, i sanitari hanno disposto il trasferimento in eliambulanza dell'uomo al nosocomio dorico.

