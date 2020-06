Lavori alla pavimentazione sull'A14: ecco quando sarà chiusa la stazione di Marotta Mondolfo

MONDOLFO - Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Marotta Mondolfo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità.

Nelle due notti consecutive di mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, con orario 22:00-6:00, in entrata verso Ancona/Pescara e in uscita per chi proviene da Bologna.

Dalle 22:00 di venerdì 5 alle 6 di sabato 6 giugno, in uscita per chi proviene da Bologna e da Pescara/Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Senigallia o di Fano.

