Trattori, la protesta continua: da giovedì 15 a sabato 17 febbraio presidio al casello di Fano

FANO – Trattori, la protesta continua. Prossima tappa Fano. Saranno in più di 200 da giovedì 15 a sabato 17 febbraio. «Noi andiamo avanti» ha ribadito Federico Tiberi, uno degli organizzatori della protesta degli agricoltori nella provincia di Pesaro e Urbino, al Ducato. Il taglio all’Irpef concesso dal governo non soddisfa i coltivatori. L’imposta, reintrodotta dal Governo Meloni, è stata ora tagliata per i redditi fino a 10 mila euro e dimezzata per i redditi fino a 15 mila. La protesta segue quella organizzata con grande partecipazione a Pesaro.

Sostegno e protesta

Tiberi ha raccontato: «Abbiamo ricevuto tante parole di conforto e di sostegno, qualcuno si è venuto a informare sulle ragioni della nostra protesta. Alcuni ci hanno portato anche i cornetti a colazione». Indicative, a riguardo, le parole di Denis Bernabucci: «Se 40 anni fa con un quintale di grano si comprava un paio di scarpe, oggi ne servono quattro perché il grano si vende a circa 26 o 27 euro a quintale».