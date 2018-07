I ladri "ninja" ripuliscono â€‹due case mentre le famiglie dormono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO - «Venerdì sera avevamo visto un’auto fermarsi qui davanti, facendo avanti e indietro in modo strano. A ripenserci bene in effetti quella vettura proprio non ci convinceva». Un residente di via Vandali non ha la certezza ma forse quella era proprio l’auto dei ladri (o dei loro complici) che nella notte tra sabato e domenica hanno svaligiato due case.A preoccupare, il fatto che i malviventi abbiano agito con gli inquilini che dormivano nelle rispettive stanze e di nulla si sono accorti se non al risveglio ieri mattina. Un risveglio brusco di fronte all’effrazione della propria abitazione e con la paura di essere stati per minuti in balia dei malviventi. Non ci sono immagini o telecamere di videosorveglianza nelle vicinanze. Chi ha agito aveva studiato il colpo contando sulla posizione della strada, ai margini dell’ampia zona di campagna che separa Mondolfo dalle frazioni vicine (Stacciola e Madonna delle Grotte).