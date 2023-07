MONDOLFO - «Abbiamo perso un ragazzo d’oro». La società di calcio Maroso Mondolfo si stringe attorno ai familiari di Festus Nortey, morto a 31 anni sulla provinciale per Mondragone nel casertano in seguito a un incidente stradale avvenuto alle 05,30 di domenica mattina.



Profondamente colpita e scossa anche la società Asd Volley Mondolfo così come l’amministrazione comunale e tanti giovani concittadini di Mondolfo e Marotta che avevano conosciuto il giovane ex portiere della Maroso, che da alcuni anni per lavoro si era trasferito in Campania. Qui era diventato manager della società “Teano Oil” presso l’area di servizio autostradale di Teano Est. Sconvolti il titolare dell’azienda, gli amici e i colleghi. La mamma, residente a Mondolfo insieme al marito e al fratello maggiore Randy, alla notizia del decesso del figlio ha accusato un malore ed è stata soccorsa da un’ambulanza. Fin da domenica pomeriggio la notizia della tragedia accaduta a Festus aveva cominciato a circolare trovando conferme nella tarda serata.

Ieri i familiari del giovane, nato in Gambia e trasferitosi in Italia e a Mondolfo per lavoro, sono dovuti andare in Campania per espletare le questioni burocratiche e il riconoscimento della salma. Dopo il nulla osta della magistratura, si potrà procedere alle esequie che si svolgeranno con molta probabilità a Mondolfo, la cittadina che lo aveva adottato e in cui era cresciuto.



Appassionato di sport e soprattutto di calcio e di pallavolo, Festus nel tempo aveva stretto legami con il mondo del volley nel quale anche il fratello Randy era molto conosciuto come allenatore. Come portiere già nel 2015 aveva vestito i colori della Maroso. «Il ricordo non può essere che bello, per la bella persona che era – hanno commentato i dirigenti della squadra – Festus era disponibile, socievole, autoritario, si faceva ben volere. Sempre con il sorriso in bocca. Una persona squisita e un ragazzo d’oro». Nonostante la distanza, non aveva perso i contatti con i suoi amici e la città. Sulla dinamica dello schianto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Mondragone.



Nortey si trovava al volante di una Fiat 500L insieme ad altri tre giovani di Caianello. L’auto si è scontrata frontalmente con un furgone sulla provinciale per Mondragone. Drammatico il bilancio, con un morto e tre feriti di cui due gravi, trasportati all’ospedale di Castel Volturno. In ricordo e in omaggio del giovane ghanese, tanti giovani ieri hanno condiviso sullo stato whatsapp i ricordi belli passati insieme.