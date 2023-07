ASCOLI - Due ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli a seguito di un incidente stradale che si è verificato in piena notte, nelle prime ore di ieri, a San Marcello, nel quartiere di Porta Maggiore. Poco dopo l’una di notte, alla centrale operativa del 118, è arrivata la richiesta di soccorso per uno schianto che si era verificato tra un’automobile ed uno scooter in viale Costantino Rozzi, all’incrocio con via Piemonte.

Per cause che sono tuttora al vaglio delle forze di polizia giunte sul posto per effettuare i rilievi di rito, una Bmw, nell’affrontare la rotatoria all’altezza della chiesa di San Marcello, è andata a sbattere contro uno scooter sul quale viaggiavano due giovani, uno di 18 e l’altro di 19 anni.

A seguito dell’impatto, i due ragazzi sono stati sbalzati dalla sella e sono poi caduti rovinosamente sull’asfalto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza con il medico a bordo che ha provveduto a fornire le prime cure ai due ragazzi rimasti feriti. Entrambi sono stati poi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Ascoli dove sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici che hanno rivelato, per entrambi, dei traumi e delle ferite agli arti e sul corpo dovuti all’impatto con l’auto e alla successiva caduta sull’asfalto. Lo scontro in questione ha provocato seri danni ai due mezzi che sono rimasti coinvolti nell’incidente.

Le cause dello scontro tra la Bmw e lo scooter sono adesso al vaglio dei agenti di polizia che hanno ricostruito la dinamica dello schianto per accertare le eventuali responsabilità. Non è la prima volta, purtroppo, che in quel punto si verficiano degli incidenti del genere e non soltanto nelle ore notturne. Già lo scorso anno un altro scooterista, in quello stesso punto, per cercare di evitare di finire contro un’automobile in transito, perse l’equilibrio per poi cadere e scivolare sull’asfalto, per fortuna senza riportare gravi conseguenze.