Una folla immensa per l'addio â€‹a Tonino morto sul lavoro a 56 anni

MONDOLFO - Una folla immensa ha partecipato ai funerali di Tonino Barbetta, l’autotrasportatore di 56 anni morto cadendo da un camion mentre caricava cereali in un silo nella frazione di Fiorana di Argenta.La chiesa di Sant’Agostino non è bastata a contenere le circa 700 persone che hanno dato l’ultimo saluto a Barbetta, padre di due figli Cristian e Michele anche loro autotrasportatori. Straziante di dolore la cerimonia celebrata dal parroco don Emanuele Lauretani insieme a don Aldemiro Giuliani. Don Emanuele ha invocato «la consolazione, la pace e il riposo in questo momento di angoscia e turbamento. Ogni viaggiatore sa che la sua meta alla fine è la casa. La casa del Signore benevolo e misericordioso». Un ricordo personale di Tonino è stato pronunciato da don Aldemiro al termine della funzione religiosa. Parole accorate di amicizia e conforto verso i familiari, la moglie Catia, il fratello Corrado, la sorella Cristina e la madre Fernanda: «Di fronte a una disgrazia e alla morte non ci sono parole. Facendo una metafora, tutti siamo adesso sul camion di Tonino. Vediamo tanta sofferenza ma anche tantissima amicizia. Possiamo solo sentire questa sofferenza: caro Tonino – ha detto don Aldemiro – dacci il coraggio e la fede. Tonino si è fermato dopo aver percorso 1,5 milioni di km. Ripensiamo a Tonino, al suo sorriso e alla sua battuta pronta. L’ultima parola che conta adesso non sarà il cancello del cimitero. L’ultima parola è quella di Dio: Tonino infondici coraggio. Tonino, è un arrivederci».