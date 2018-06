Tonino Barbetta morto per la caduta dal camion: sarà effettuata l'autopsia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO - Una tragedia, una fatalità che ha sconvolto un’intera comunità cittadina. Sul decesso di Tonino Barbetta, 56 anni, morto l’altro pomeriggio in contrada Fiorana di Bagno d’Argenta, nel Ferrarese, sono in corso gli accertamenti da parte della compagnia dei carabinieri di Portomaggiore, con il supporto dell’ispettorato del Lavoro. Sarà svolta l’autopsia sul corpo dell’autotrasportatore residente a Cento Croci, sposato e padre di due figli Michele e Cristian. Una famiglia che di padre in figlio, a partire da Ivo il più anziano deceduto a dicembre, si è dedicata costantemente al lavoro dell’autotrasporto con l’impresa che ora ha sede in strada Valcesano a Mondolfo.Tonino Barbetta si era recato a Fiorana, in una delle succursali del Consorzio agrario dell’Emilia per svolgere una delle azioni che in vita sua aveva fatto con regolarità centinaia di volte. L’altro pomeriggio, purtroppo, l’imprevisto che in pochi secondi ha fatto precipitare tutto. Barbetta stava completando le operazioni di carico dei cereali sul camion della sua ditta. Improvvisamente, mentre si trovava da solo è scivolato all’indietro da uno dei predellini che consentono di effettuare il trasferimento delle granaglie dal silos all’interno dell’autoarticolato in cui stivare appunti i cereali. Dalle prime indagini svolte dai carabinieri del Norm di Portomaggiore, non risultano testimoni diretti dell’accaduto.