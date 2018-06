Cade dal camion durante una manovra Un uomo di 56 anni muore sul colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Stava per caricare l'autoarticolato e all'improvviso ha perso l'equilibrio cadendo. E' morto così un uomo di 56 anni, originario di Pesaro, all'interno del Consorzio agrario in località Fiorana a Bando d'Argenta, in provincia di Ferrara. L'uomo era arrivato lì per caricare il suo camion di cereali, la tragedia mentre stava cominciando le manovre di collegamento con il silos cona la terribile caduta e la moerte sul colpo.La disgrazia poco prima delle 17: immediati i soccorsi, ma tutto si è rivelato inutile. Al vaglio dei Carabinieri di Argenta e Portomaggiore, le cause della caduta: non viene escluso il malore. Sul posto un'ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo, i Carabinieri del Norm di Portomaggiore e gli ispettori della medicina del lavoro.