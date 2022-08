Enrico Ruggeri in vacanza a Mondolfo. Cittadino onorario, compose "Il mare d'inverno" pensando a Marotta

MONDOLFO - Enrico Ruggeri in vacanza nelle Marche. Il cantante milanese, cittadino onorario del comune di Mondolfo, si è fatto fotografare in compagnia di Luca Piccioli, il presidente della banda musicale cittadina e gestore di una locanda nel centro storico di Mondolfo. Piccioli ha condiviso sui social la foto insieme a Ruggeri, il quale alcuni giorni fa, accompagnato dal sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri, era andato a fare visita ad Ancona al presidente della Regione, Francesco Acquaroli.

Enrico Ruggeri, "Il mare d'inverno" ispirata da Marotta

Enrico Ruggeri frequenta spesso questo territorio e in particolare la spiaggia di Marotta, che ha ispirato la sua celeberrima canzone "Il mare d'inverno", le cui parole in onore del suo autore sono state composte in un lungo mosaico sul lungomare. Il comune di Mondolfo ha rapporti speciali con i cantautori italiani, tanto che il 24 giugno scorso ha conferito la cittadinanza onoraria anche a Francesco Guccini, a sua volta ospite spesso di questo territorio perché ha sposato una mondolfese.