Ambientato a Marotta il videoclip dell'ultimo singolo di Enrico Ruggeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA – Per il nuovo singolo di Enrico Ruggeri, il cantante torna a Marotta per la scelta della città del Mare d’Inverno come "location" della canzone "Come lacrime nella pioggia".Il video ufficiale della canzone ambientata a Marotta è uscito il 1 marzo. Nella stessa pagina di Youtube del cantante si spiega il senso della "location" (il video è in bianco e nero e in luoghi apparentemente poco turistici) che sui social ha fatto molto discutere i marottesi: "Nella suggestiva cornice del "mare d'inverno" di Marotta, la cittadina delle Marche cara a Ruggeri, Enrico e la band si inseriscono in un particolare scenario. Si alternano anche immagini apocalittiche di lontani e abbandonati luoghi della memoria. Il bianco e nero, che solo nel finale vira verso la speranza del colore, aggiunge lontane suggestioni”.