FERMO - «Siamo a Fermo ma qua nessuno è fermo, fatemi vedere le mani». Così Jovanotti, vestito da marinaio ha esordito con il suo set serale nella prima delle sue serate in programma a Lido di Fermo.



La serata

Lo aveva annunciato in precedenza, presentando l’ultimo dj set della line up del pomeriggio, quello del tramonto. «Noi di fronte al mare un po’ di amici, una grade festa - il commento del Jova - Lo staff locale di Lido di Fermo, la nostra squadra, il lavoro complicato, ci piace la festa, é bella tutta questa gioia, la musica é una cosa che vale la pena vivere, perché la gioia é importantissima, possiamo essere colti, intelligenti, ma senza gioia siamo dei sonnambuli che attraversano la vita». Quindi il dj set e l’annuncio che «da Ascoli Piceno c’è Saturnino», il suo bassista storico.

Il pubblico non se lo ha fatto ripetere, braccia in alto, a ballare, e a cantare i ritornelli dei brani del Jova. Ha iniziato cantando, prima di annunciare che «Io e la mia band cominciamo e andiamo avanti fino a notte. Voglio iniziare andando con la mia memoria allo scrittore on the road Jack Kerouac, con il discorso del salto sulle rocce». Un auto-assist per introdurre un video di Gimbo Tamberi. «Il salto - ha detto- é quel gesto che ci fa andare oltre, é trasformazione ed evoluzione, sarebbe bello farne uno evolutivo con la natura. Di pesi sulle spalle negli ultimi anni ne abbiamo avuto molti, ma non siamo caduti perché abbiamo saputo saltare». Quindi giù a ballare a suon di Una tribù che balla, I love you baby, Sensibile all’estate.

Il ritorno



A ritmo serrato, un altro annuncio: «Non cantano insieme le loro hit da tempo e sono una realtà importante, dopo 10 anni tornano qui Paola e Chiara». Anche se Max Pezzali contesta questo primato. I tre sono stati insieme sul palco a cantare Vamos a ballare, Festival, e uno dei successi di Jovanotti. Ancora ballo e battito di mani a ritmo delle hit di Jovanotti, L’estate addosso su tutte. Tante le emozioni, per quello che é stato un concerto al termine di una bella giornata di festa, alternando chitarra a dj set fino al clou con Gianni Morandi, che sta seguendo Jovanotti in diverse tappe di questo tour. Ha cantato Apri tutte le porte e anche il singolo La Ola. L’hit che ha consentito a Jova di ballare con Anna, moglie di Gianni. Morandi ha cantato anche i suoi grandi successi, quelli che hanno fatto la storia della musica, come Fatti Mandare dalla mamma, ritmati dal pubblico che lo hanno osannato a suon di «Gianni, Gianni».

Tanta la voglia di ballare, tanta quella di cantare, tanta anche quella di saltare al ritmo del dj set dello stesso Jovanotti. Musica, balli, e salti sulla spiaggia sono andati avanti fino a tarda sera. Ma niente paura perché se si ha già nostalgia di Jova , oggi si può tornare sulla spiaggia di Lido di Fermo. Alle 14 di nuovo cancelli aperti per la seconda tappa. E Gianni Morandi ha detto che tornerà anche oggi.