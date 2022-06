Musicultura, vincono gli Yosh Whale di Salerno. Sferisterio di Macerata tutto esaurito, sul palco Ruggeri con Maya

MACERATA - Gli Yosh Whale di Salerno sono i vincitori della 33esima edizione di Musicultura. Il pubblico dello Sferisterio di Macerata li ha preferiti e preferiti a Emit, TheMorbelli e Malvax, gli altri tre finalisti che avevano passato la selezione, sempre del pubblico, di venerdì.

Sul palco Veronica Maya ed Enrico Ruggeri

A condurre le due serate sono stati Veronica Maya ed Enrico Ruggeri. Gli ospiti della serata sono stati Manuel Agnelli, Gianluca Grignani, Ilaria Pilar Patassini ed Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra. Questa ultima edizione si era aperta con le voci dei DakhaBrakha di Kiev in uno Sferisterio finalmente a piena capienza e, per l'occasione, tutto esaurito.

