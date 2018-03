Boato nella notte: colpo â€‹grosso della banda del bancomat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDAVIO - Dopo un periodo di relativa calma, la banda della “marmotta” è tornata a colpire, trovando dentro l’uovo di Pasqua un ingente bottino. Ennesimo boato la scorsa notte introno alle 3,30 questa volta volta all’agenzia della Ubi in via Madre Francesca Streitel, a due passi dal meraviglioso centro storico. Dopo l’esplosione in fretta e furia, i malviventi hanno arraffato il denaro per poi scappare a tutta velocità a bordo di un’auto sulla quale c’era un complice ad attenderli. Un botto violentissimo, tanto da provocare diversi danni alla banca e da essere ben udito da molte persone. Il bottino, seppur con esattezza ancora da quantificare, sarebbe ingente, diverse decine di migliaia di euro.