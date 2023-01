Gabicce, il Mississippi perde i pezzi pochi mesi dopo l'inaugurazione. La denuncia di Europa Verde - Verdi: «Chiederemo incontro con il sindaco». Le foto

GABICCE - Le coperture dei piloni del Mississippi di Gabicce, ristrutturato solo pochi mesi fa, sono finite sulla spiaggia spazzate via dalle onde durante l'ultima mareggiata. Non proprio un bel segnale. La Segreteria di EuropaVerde - Verdi Pesaro e Urbino chiede chiarimenti sul controllo dell'amministrazione comunale di Gabicce in merito ai lavori effettuati. Già dopo le prime mareggiate in settembre - scrive in una nota il coportavoce

Giulio Lonzi insieme ad Adriana Fabbri - è risultato evidente che i lavori di ristrutturazione effettuati sui piloni della struttura presentavano gravi criticità.

«Inaugurato solo pochi mesi fa»

«A poche settimane dall'inaugurazione infatti le coperture poste su ciascun pilone - due involucri di materiale plastico simil vetroresina, di forma semicircolari e colore bianco assemblati solo con semplici fascette - si sono staccate e sono state portate via dal mare - spiegano Adriana Fabbri e Giulio Lonzi di Europa Verde Pesaro e Urbino - . La forte mareggiata dell'altro giorno ha poi fatto il resto: tanto che i piloni che sorreggono la struttura del Mississippi sono tutti scoperti e le coperture sono finite sulla spiaggia, raggiungendo anche quella di Cattolica e ancor peggio in mare, causando pertanto inquinamento ambientale e pericolo per la navigazione».



«A questo punto riteniamo doveroso chiedere all'amministrazione comunale perché in questi mesi non si sia prodigata a risolvere il problema tecnico che si era manifestato subito dopo l'inaugurazione - proseguono i due portavoce dei Verdi - il che avrebbe consentito di evitare l’ulteriore deterioramento della struttura portante, la contaminazione ambientale e causando oltremodo un ulteriore affaticamento del fragile e delicato equilibrio dell’habitat marino».

«Chiederemo incontro con il sindaco»



«Ricordiamo che questi inquinanti come i polimeri di plastica mettono a repentaglio l'esistenza di circa 350 forme animali acquatiche e terrestri. Si va dalle tartarughe e dagli uccelli che, quando non rimangono impigliati nelle reti abbandonate, si nutrono di questi contaminanti non commestibili fino a morirne, per finire con i pesci e il plancton.

Pensare che il Mississippi dovrebbe essere un punto di promozione turistica della nostra provincia e vederlo nelle condizioni attuali, non fa certo ben sperare. L'attenzione e la cura del territorio e del suo patrimonio storico-culturale sono valori fondanti su cui punta Europa Verde . Chiederemo un incontro al Sindaco - concludono - per discutere nel merito della questione, per predisporre un opera di bonifica della spiaggia e ripristino del manufatto».