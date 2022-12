MERCATELLO SUL METAURO L’annuncio del via libera alla galleria della Guinza non riscuote alcun entusiasmo. «E’ una storia che a fasi alterne va avanti da decine di anni» commenta il vicesindaco di Mercatello al Metauro Luca Bernardini, con delega a lavori pubblici, urbanistica, cultura, turismo e istruzione.



La sfiducia



«Ripeto quello che sto dicendo da sempre, prima di tutto abbiamo bisogno non di annunci ma di un programma funzionale per intenderci. Cosa rimane a questo punto? Lasciare spazio alla speranza, nonostante tutto. Restiamo in attesa». Il primo cittadino di Sant’Angelo in Vado Stefano Parri sorride. «Ho appena inviato alla collega di Mercatello Fernanda Parri il ritaglio del Corriere Adriatico in cui si legge tra l’altro che su impulso del Mit, guidato dal vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, si è stabilito l’adeguamento del corridoio E78 Grosseto-Fano con lo stanziamento di 150 milioni per far uscire dal limbo dell’immobilismo la galleria della Guinza. Sinceramente non mi posso dire euforico per questo. Il Comune più interessato è quello di Mercatello».

Insomma, sarà anche vero ma non ci credono fino a quando non matureranno i fatti. Dai commenti che si raccolgono qua e là emergono dubbi interrogativi. C’è chi pensa ad uno slogan lanciato ad effetto.



Chi si ritiene convinto che non può trattarsi dell’ennesimo passo falso. Il vicesindaco di Mercatello sottolinea a sua volta che «noi abbiamo urgente bisogno di liberarci da un isolamento opprimente. Gli errori e le ferite inferte all’ambiente sono una triste realtà. Resto convinto che una strada a scorrimento veloce Mercatello-Canavaccio per raggiungere l’A14 resta l’unica alternativa. Poi si vedrà». Il via libero alla galleria della Guinza rientra nelle decisioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess). Alla presenza del premier Giorgia Meloni, ha ribadito che il fondo di progettazione sarà finanziato per il prolungamento della pedemontana tra Fabriano-Sassoferrato, Fossombrone-Sassoferrato, Carpegna-Lunano e Lunano-Sant’Angelo.



L’altra faccia della medaglia



Euforico l’assessore regionale alle infrastrutture e lavori pubblici Francesco Baldelli che ha sottolineato la «giornata storica per la nostra terra, alla quale ho avuto l’onore di partecipare in rappresentanza della Regione e del nostro presidente Francesco Acquaroli. Passo dopo passo prende forma il nostro disegno di rete interconnessa e intermodale per una regione che desidera con forza uscire dalle sabbie mobili dell’immobilismo, ove è stata relegata nel recente passato».