Fano, il sindaco Seri nuovo presidente ​del Forum delle Città dell'Adriatico e dello Ionio

ANCONA - Il sindaco di Fano Massimo Seri raccoglie il testimone dal sindaco di Igoumenitsa Ioannis Lolos al vertice del Forum delle Città dell'Adriatico e dello Ionio (Faic). L'elezione del nuovo presidente è avvenuta ieri nel corso della 22esima assemblea generale. Dopo l'elezione Seri ha ringraziato il suo predecessore e il Segretariato, rappresentato dal segretario generale Ida Simonella (ora anche candidata sindaca di Ancona), assessore del Comune di Ancona.

«Allargare la presenza delle Città al Forum»

Il neopresidente ha assicurato il massimo impegno e volontà di allargare la presenza delle Città al Forum, auspicando una piena ripresa degli incontri dal vivo. Serie ha anche ricordato il ruolo chiave del Faic per implementare la Strategia Ue per la Regione Adriatico-Ionica. Il Forum con le sue attività, in sinergia con gli altri Fora, è uno strumento di cooperazione che riunisce diversi stakeholders dell'area, per dare voce alle Città che ne fanno parte. Durante l'Assemblea Simonella ha illustrato i prossimi progetti e le azioni che saranno realizzate in sinergia con il Forum delle Camere di Commercio e con UniAdrion, la rete delle Università dell'Adriatico e dello Ionio.