Tir esce dalla piazzola di sosta e abbatte un lampione, statale Adriatica paralizzata per ore

MAROTTA - Va a fare benzina e mentre si immette sulla statale Adriatica abbatte un palo della luce. La Litoranea bloccata per più di due ore ieri a Marotta, dove nel primo distributore di metano dopo il sottopasso delle rane sulla destra, un autoarticolato guidato da un camionista cecoslovacco nel fare manovra ha stretto troppo sulla destra.

La fiancata del tir ha quindi piegato il lampione, che è caduto all’interno della piazzola di sosta fortunatamente senza abbattersi su altri veicoli o pedoni in transito. I lleso il conducente, che ha compiuto una manovra errata. Pesanti i disagi e le ripercussioni sul traffico e la viabilità cittadina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Marotta che congiuntamente con la polizia locale hanno messo in sicurezza l’area. I vigili del fuoco di Fano e personale di Aset hanno provveduto poi a staccare la corrente per poter rimuovere il lampione abbattuto e ripristinare la viabilità. Il traffico è rimasto paralizzato a lungo con code e rallentamenti.

Soltanto verso le 20 la situazione è tornata gradualmente alla normalità. Sul posto per gli accertamenti e i rilievi sono intervenuti anche i carabinieri di Fano direttamente con il capitano della compagnia Maximiliano Papale.

A coordinare le attività sul posto per la polizia locale è stato il vicecomandante Nazareno Livi. Il lampione abbattuto è uno dei moderni punti luce a led che illumina l’area di servizio D. Blue a Marotta N ord, poco prima del comune di Fano e della frazione di Ponte Sasso. Lievi disagi anche per gli utenti del distributore che hanno dovuto ricorrere ad altre strutture della zona per il rifornimento di carburante.

