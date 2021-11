L'auto impazzita si incastra tra un camion ed il guardrail: conducente all'ospedale

MAROTTA – Perde il controllo dell’auto sul cavalcavia dell’autostrada A14 e si schianta contro un camion carico di rottami, restando incastrato tra il mezzo pesante e il gurdaril. Traffico in tilt e viabilità interrotta per un’ora questa mattina dalle 11 alle 12 sulla Cesanense in località Sterpettine. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco di Fano, un giovane residente a Marotta di 30 anni al volante di una Fiat Punto mentre procedeva in direzione monte ha cominciato improvvisamente a zigzagare fino a invadere la corsia opposta. In quel momento stava transitando il camion che ha fatto giusto in tempo a sterzare verso il centro della carreggiata evitando l’impatto frontale. Quasi distrutta la Punto, lievi ferite per il conducente, trasportato in ambulanza all’ospedale aFano per accertamenti.

