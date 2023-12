MAROTTA - Ladri collezionisti fanno razzia in un’edicola delle carte da gioco Pokemon. Si susseguono nella val Cesano le effrazioni all’interno di case e di negozi da parte di malviventi che agiscono di notte approfittando del buio.

E’ successo poche notti fa in viale delle Regioni ai danni di un edicolante che alla mattina si era ritrovato la rivendita di riviste e quotidiani rovistata dai ladri, entrati forzando una porta. L’edicolante ha sporto denuncia ai carabinieri. I balordi si sono completamente disinteressati dei contanti lasciati in cassa (poche decine di euro) ma hanno preso soltanto figurine dei calciatori della tipologia Adrenalyn. Soprattutto, si sono portati via tutti gli scatoloni contenenti le figurine dei Pokemon per un valore presunto di oltre 300 euro. «Una cosa mai accaduta prima, sarà qualcuno che fa collezione ma come si fa ad andare a rubare le figurine?», ha protestato l’edicolante.

Tentato furto in abitazione

Un tentato furto in abitazione è stato inoltre segnalato, ma non denunciato ai carabinieri a Mondolfo in via Marconi. E’ accaduto mercoledì pomeriggio intorno alle 18. I ladri sono entrati in un appartamento ma da un primo controllo della casa non sarebbe stato sottratto niente di valore. I residenti del centro storico si organizzano intanto con chat su whatsapp. «Ma non si tratta di ronde, ci siamo attivati – precisano – soltanto per aiutarci nelle segnalazioni».