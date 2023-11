Mezzo euro in più per il ghiaccio nel caffè: al bar Ducale di Pesaro fanno irruzione "Le Iene"

PESARO - Era finito nel frullatore mediatico degli "scontrini pazzi" dell'estate scorsa, ora il Caffè Ducale, in piazza del Popolo a Pesaro, torna agli onori delle cronache per la visita de "Le Iene", proprio questa mattina. Il motivo? Lo stesso, magari un po' fuori stagione, dell'estate scorsa: il sovrapprezzo da 50 centesimi in più per il ghiaccio nel caffè.

La visita

«Erano in 8 - raccontano nel locale - e all'inizio non ci siamo accorti di nulla.

Si sono seduti, hanno consumato e poi la rivelazione quando sono entrati con una loro macchina del ghiaccio e l'hanno attaccata». Il servizio andrà probabilmente in onda la prossima settimana su Italia 1 durante la puntata della celebre trasmissione Mediaset, ma i gestori, pur avendo preso sul ridere la visita, non hanno intenzione di finire (di nuovo) nella categoria degli "scontrini pazzi". «Non si tratta - spiegano infatti - di un semplice cubitto di ghiaccio nella tazzina del caffè. Serviamo un briccoi di caffè a parte, con tazza e cubetti di ghiaccio, un vero e proprio servizio completo. Ma poi la macchina del ghiaccio, mica è gratis».