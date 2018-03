Crolla muro in centro storico Due auto restano schiacciate Area delimitata, chiusa la via

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERRE ROVERESCHE - Crolli a Orciano: danni alle auto ma, per fortuna, non ci sono state conseguenze per le persone. «La situazione - ha assicurato il sindaco di terre Roveresche Antonio Sebastianelli - è sotto controllo e nelle prossime ore verranno effettuati i necessari accertamenti». Sabato sera è crollato un tratto di muro, che dava già qualche segno d’instabilità, danneggiando due auto parcheggiate nelle vicinanze, sommerse da mattoni e detriti. Ieri mattina altro allarme per il crollo di un pezzo di cornicione dalla torre malatestiana nella sottostante piazza Giò Pomodoro. L’allerta della protezione civile si è rivelata più che mai attendibile. Il tratto di muro crollato è di cinta al palazzo Sbrozzi nel centro storico. La strada è rimasta chiusa per qualche ora. Il sindaco si è portato sul posto insieme ad alcuni dipendenti comunali. L’area è stata transennata.