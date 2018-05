Cremonini, basta 50 Special ora viaggia "solo" in Ape Rossi: «E io torno ragazzino»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATTOLICA - La 50 Special? Una volta. Ora, Cesare Cremonini, viaggia in Ape. Curiosità: Il cantante bolognese ha postato sul suo profilo Instagram una sua foto in Ape, con un amico, in giro per Cattolica con un commento inequivocabile: la Romagna è il posto più bello del mondo. Una conferma, visto che d'estate (e non solo), Cremonini è solito frequentare Tavullia, Gabicce e Cattolica in compagnia dell'amico Valentino Rossi. E proprio Valentino Rossi, sempre su Instagram, ha risposto al cantautore con un altrettanto eloquente commento: «L'Ape mi fa tornare subito ragazzino». Una conferma, anche qui, visto che davanti casa di papà Graziano fa da anni bella mostra di sé un'Ape con la scritta Rossi Fumi.