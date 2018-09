Italiano ruba vestiti e soldi in casa di una famiglia di origine marocchina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ladro italiano svaligia l’abitazione di due coniugi marocchini. Nella notte tra sabato e domenica in un’abitazione di via Venturini si è introdotto un ladro che nel buio e nel silenzio della strada non pensava proprio di essere osservato.Invece una vicina di casa insospettita dagli strani rumori si è affacciata sulla strada e ha visto una persona che armeggiava intorno alla finestra di un’abitazione. Ha pensato che l’inquilino fosse rimasto fuori casa e che tentasse di rientrarvi attraverso la finestra. Però ha continuato ad osservare e quando ha visto l’uomo riuscire dalla stessa finestra e per di più con due valigie in mano ha chiamato i carabinieri.Il ladro era entrato in casa e aveva arraffato due valige piene di vestiti e il portafoglio dalla borsa della moglie. La coppia che vive in Italia da sempre, era appena rientrata da un viaggio in Marocco e doveva ancora disfare le valigie. La fuga del ladro è durata poco perché la pattuglia dei carabinieri subito partita dalla caserma lo ha intercettato.Il fermoL’uomo, di origini pugliesi che vive a Pesaro ma senza fissa dimora, non è un volto nuovo per le forze dell’ordine. Una volta bloccato ha provato a divincolarsi reagendo con violenza nel tentativo di strattonare i due militari del Radiomobile. Tentativo andato a vuoto. Il ladro non solo aveva ancora con sé le due valigie ma anche i 20 euro asportato dal portafoglio della donna derubata. Per questo è stato subito arrestato. Questa mattina la convalida dell’arresto avverrà per direttissima presso il Tribunale di Pesaro.