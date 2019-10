Il certificato dell'anagrafe si potrà fare in edicola «Solo altre 3 città come noi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Tra due settimane esatte il certificato anagrafico lo rilascerà anche l’edicola. La sperimentazione verrà avviata a Pesaro il 15 ottobre nei chioschi in via Milano, Celletta, Muraglia, Villa Ceccolini, Candelara, Pozzo e Santa Maria dell’Arzilla. Accordo sancinto dalla firma della convenzione tra Comune e Sindacato giornalai d’Italia: un’operazione che si richiama al protocollo d’intesa già firmato con la Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali), che prevede per le amministrazioni comunali la valorizzazione delle edicole come centri servizi per il cittadino, consentendone la funzione di servizi anagrafici decentrati per il rilascio di certificati. «In poco tempo siamo riusciti a concretizzare un accordo con la Fieg e gli edicolanti – spiega il sindaco Matteo Ricci, affiancato dal dirigente dei Servizi demografici Gianni Galdenzi e dal responsabile comunale Fabio Costantini.- Siamo la quarta città in Italia a partire dopo Firenze, Torino e Modena. Crediamo che il sostegno alle edicole possa aiutare ad avere il Comune più vicino ai cittadini. Il cittadino potrà richiedere la stampa del certificato, esentato dai diritti di segreteria, nell’orario di apertura dell’edicola, inclusi i turni festivi.