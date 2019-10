Anziana a spasso con il cane investita da un'auto che stava facendo manovra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEPORZIO - Anziana investita questa mattina a Monteporzio in via Roma, strada a senso unico. Da quanto appreso, secondo le prime sommarie ricostruzioni, la donna di 79 anni stava camminando sul lato della strada con un cane al guinzaglio insieme ad un uomo. L'auto l'avrebbe investita facendo manovra. Sul posto, viste le lesioni riportate, è intervenuta l'eliambulanza atterrata su parco vicino al luogo dell'incidente. Non sarebbero state coinvolte altre persone. L'automobilista si è regolarmente fermato. Sul posto, per i rilievi di legge, anche la polizia municipale.