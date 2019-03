Assalto notturno al bancomat sventato dai carabinieri Ladri in fuga lanciano chiodi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRATTE ROSA - È andata male alla banda di malviventi che l’altra notte ha tentato un assalto al bancomat dell’agenzia Ubi Banca di Fratte Rosa. È stata la pattuglia dei carabinieri di San Lorenzo in Campo che, durante servizio di controllo transitando nel centro storico e in particolare lungo via delle Rose ha sventato il colpo mettendo in fuga i ladri.I carabinieri hanno visto un’auto di grossa cilindrata allontanarsi a velocità sostenuta proprio a pochi metri da dove si trovava l’entrata della filiale. Evidentemente il loro arrivo era stato segnalato da un malvivente messo a fare la vedetta. Erano le quattro di sabato. I militari sono quindi scesi per un’ispezione e si sono diretti al bancomat. Qui hanno trovato l’apparecchio con la bocchetta per l’inserimento della tessera forzata. Il segno che la banda di ladri stava tentando di far saltare il bancomat con il metodo della marmotta esplosiva o dell’acetilene (in entrambi i casi si inserisce il dispositivo nella bocchetta). Il gruppo è fuggito di gran carriera su un’auto scura di grossa cilindrata.