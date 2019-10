Ricevono strane telefonate per controllare l'acqua «Chiedono di entrare in casa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - L’allarme e le segnalazioni si sono fatte insistenti, i timori si stanno propagando. «Chi risponde al telefono il cui numero sul display risulta sconosciuto - raccontano alcune signore di diversi rioni di Fossombrone - si sente dire che la chiamata arriva da un non meglio identificato Centro servizi della Provincia. La richiesta è di poter accedere nelle varie abitazioni per controllare la qualità dell’acqua erogata. Nel caso in cui dovessero essere riscontrati problemi chi telefona dispone di depuratori da installare in cucina. Uso gratuito, si specifica, almeno in un primo momento. Siamo molto preoccupate perché la gente teme che si tratti di qualcosa di più di una semplice operazione commerciale o di promozione. Visto che il fenomeno non è isolato ma si ripete a tambur battente non rimane che il passaparola in particolare nei confronti delle persone anziane che sono, come spesso succede, le più prese di mira e colpite». Fenomeno molto simile un anno fa.