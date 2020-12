Fossombrone, canna fumaria di una villetta in collina va a fuoco, i vigili entrano forando il tetto

FOSSOMBRONE - Per fortuna non si sono registrate conseguenza alle persone. Un incendio che si è propagato a causa della canna fumaria di una stufa a legno nel sottotetto ha reso inagibile una villetta, in legno e cemento armato, lungo la strada che costeggia il campo sportivo e porta in collina.

L’allarme è scattato alle 16. Un’ora e mezza dopo l’incendio era sotto controllo. Sono intervenuti dieci vigili da Urbino e Pesaro con tre mezzi e un’autoscala. Al loro arrivo (hanno dovuto perforare il tetto) le fiamme avevano già interessato il piano mansardato. Gli occupanti avevano già lasciato l’abitazione ora in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza.

