Trattore del sindaco Gambini va a fuoco e brucia il campo Lambito uno stabile abitato

FERMIGNANO - Un trattore dell’Azienda Gambini (tra gli imprenditori, anche il primo cittadino di Urbino), è andato completamente distrutto a causa di un incendio divampato probabilmente per un guasto tecnico. Forse la trasmissione o un tubo idraulico. Ne indagheranno i carabinieri di Fermignano («Abbiamo visto la colonna di fumo e siamo subito accorsi»), i vigili del fuoco del comando ducale accorsi, entrambi i corpi, prontamente in loco, e l’assicurazione. Il fatto è avvenuto in un ampio terreno agricolo a metà tra le località di campagna “La Valle di sopra” e “La Valle di sotto”, a pochi chilometri dalla prima periferia di Fermignano, la cosiddetta via Piave che porta verso gli agglomerati o di Sant’Angiolino o di Monte Polo. Sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco di Urbino il cui rapido intervento, nonostante le auto dei curiosi ammassate lateralmente sulla stretta rotabile, ha evitato che l’incendio si estendesse ad alcuni boschetti circostanti, fino a raggiungere e lambire la recinzione dello stabile