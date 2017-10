Precipita dal terzo piano del reparto di Medicina Soccorsa in eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Una anziana paziente di 77 anni si è lasciata andare al di fuori della finestra del terzo piano dal reparto di Medicina. Destino ha voluto che invece di piombare direttamente sul selciato nei pressi del pronto soccorso, il suo corpo abbia rimbalzato sul cornicione che fa da marcapiano, ciò ha attutito in qualche modo la caduta, impedendo che questa provocasse il decesso della donna. Precipitando comunque sul terreno l’anziana, molto minuta di corporatura, si è procurata diverse ferite e non poche fratture. Subito soccorsa dagli operatori del pronto soccorso, a causa delle sue gravi condizioni, è stata trasportata in eliambulanza in codice rosso all’ospedale di Torrette di Ancona, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.