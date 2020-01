Domenica ecologica al veleno. Protesta Lega, un residente: «Vi denuncio per sequestro»

FANO - Prima domenica ecologica per contrastare l'incremento delle polveri sottili (14 sforamenti da inizio anno), tutti i varchi del centro storico e delle altre vie vietate a traffico sono stati presidiati ieri dai vigili urbani e dagli uomini della Protezione civile opportunamente dotati di mascherine anti inquinamento. Il comportamento del personale alle barriere è stato esemplare di fronte anche alle proteste di quei cittadini che non hanno digerito il blocco del traffico, nella maggioranza dei casi è stato risposto con correttezza e professionalità. Molti sono stati gli automobilisti che si sono fermati a chiedere spiegazioni, non pochi sono stati colti di sorpresa non sapendo del provvedimento sindacale, altri hanno accampato esigenze inderogabili per poter entrare nella zona vietata. Il permesso ad esempio è stato accordato a una signora anziana, accompagnata, che pur non disponendo del permesso disabili, evidenziava palesi difficoltà di movimento.





Le proteste sono state evidenziate alcuni residenti del centro storico a cui l'ordinanza vietava di uscire con il proprio automezzo. Un abitante ha addirittura minacciato un operatore addetto alla vigilanza di denuncia per sequestro di persona. A giudizio dei ristoratori ne hanno risentito anche le attività aziendali, penalizzate da una serie di disdette di prenotazioni. Le proteste poi sono state amplificate dalla Lega: «Quello che si è vissuto ieri a Fano è stato un vero e proprio "capolavoro" e non la brutta copia di altri fallimentari esperimenti. Seri ha proposto ai fanesi una giornata di inquinamento per tutti, ha deciso di incolonnare il traffico cittadino e quello di attraversamento nelle strade residenziali, paralizzandole con lunghe code e polvere sottili moltiplicate».