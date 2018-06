Si ribalta col trattore e rimane incastrato: soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA FELTRIA - Grave infortunio avvenuto nel pomeriggio in località Castellina nella frazione di Cà Madia nel Comune di Macerata Feltria.Un uomo di 75 anni stava viaggiando sul suo trattore quando il mezzo, per acuse ancora da stabilire, si è ribaltato. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Macerata Feltria per liberarlo ed affidarlo alle cure dei soccorritori, che, viste le sue condizioni, hanno deciso per il trasferimento urgente all'ospedale regionale di Torrette con l'eliambulanza.