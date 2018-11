Fuori strada con l'auto e sbalzato fuori Muore a 37 anni dopo un volo di 10 metri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUNANO - Muore a 37 anni in un fuori strada. L'incidente alle 7 sulla circonvallazione di Lunano. La vittima è, un operaio, sposato, di Mercatale di Sassocorvaro. L'uomo è uscito di strada con la sua utilitaria nell'affrontare una curva. L'impatto contro il guardrail lo ha scaraventato fuori dall'abitacolo facendolo precipitare per unaz decina di metri. A ritrovare il corpo senza vita sono stati i vigili del fuoco di Macerata Feltria, allertati dal 118 che non riusciva a trovare il conducente della vettura incidentata. Il corpo era nascosto tra una fitta vegetazione. Sul posto anche i carabinieri.