Servizi comunali sospesi per il lockdown: bloccate anche le tariffe degli utenti

FANO - Più leggere le rette di asilo nido, refezione e trasporto scolastico a Fano: i genitori dei bambini e delle bambine non dovranno pagare i giorni di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria.

Due settimane di stop

«La decisione dei servizi educativi è stata presa per dare sostegno alle famiglie», sostiene l’assessore comunale Samuele Mascarin. Il provvedimento è stato preso in previsione delle due settimane di stop, «ma in ogni caso l’amministrazione fanese è pronta a mantenere questa impostazione, nel malaugurato caso in cui i tempi della zona rossa si prolunghino».

Nella giornata di ieri l’amministrazione comunale di Fano ha dunque comunicato i criteri dell’intervento. Le famiglie «che si avvalgono dei servizi di asilo nido e di refezione scolastica saranno sollevati dai corrispondenti pagamenti delle relative rette per l’intero periodo di interruzione e di conseguenza gli uffici comunali non procederanno alla bollettazione».

Quanto «al servizio di trasporto scolastico l’amministrazione assume il medesimo impegno: chi non avesse ancora pagato la bollettazione riferita al semestre gennaio-giugno è invitato ad attendere che gli uffici comunali competenti formulino la corrispettiva riduzione. Chi invece avesse già proceduto a pagare il semestre, sarà rimborsato in misura della medesima riduzione».

Rimborsi per chi ha pagato

Affermano l’assessora al bilancio, Sara Cucchiarini, e il collega Mascarin: «In questo momento di difficoltà, anche economica, riteniamo corretto e doveroso intervenire con queste misure nei confronti delle circa 2.500 famiglie interessate dai nostri servizi. A loro vogliamo in questo modo garantire un po’ di sollievo, in particolare ai nuclei più giovani, scegliendo di non far ricadere i costi dell’emergenza».

A scanso di equivoci, già generatisi in precedenza, le riduzioni riguardanti refezioni e trasporto scolastico valgono anche per le famiglie delle bambine e dei bambini iscritti alle scuole statali, cui l’ente locale garantisce questi servizi.

Una considerazione conclusiva da parte del sindaco Massimo Seri: «Da un anno il Comune di Fano è impegnato ogni giorno per superare le difficoltà normative, organizzative e finanziarie che caratterizzano l’attuale fase eccezionale imposta dall’emergenza Covid. Un lavoro per garantire attività e servizi scolastici capaci di coniugare la qualità della proposta educativa con la rigorosa applicazione delle disposizioni in fatto di sicurezza sanitaria. Una sfida senza precedenti sia per il mondo della scuola sia per gli enti locali, che sono chiamati, per vincerla, anche a scelte come il blocco delle rette».

